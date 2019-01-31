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На Донбасі військові знищили бронетранспортер бойовиків

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 08:51
На Донбасі військові знищили бронетранспортер бойовиків
Фото: підбита МТЛБ (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики обстрілювали позиції українських військових з зенітної установки на МТЛБ

В Луганській області в районі Кримського українські військові знищили бронетранспортер бойовиків, на якому була зенітна установка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник вів обстріл, застосовуючи мінометну батарею і зенітну установку ЗУ-23-2, яка була встановлена на МТЛБ-У (багатоцільовий легкий броньований транспортер). Після початку обстрілу маневрена вогнева група зі складу Об'єднаних сил завдала удар у відповідь, а розрахунок "Стугна-П" здійснив пуск по броньованому об'єкту. В результаті військові придушили мінометну батарею противника, а також знищили МТЛБ-У з розрахунком зенітної установки.

На Донбасі військові знищили бронетранспортер бойовиків

 

Нагадаємо, раніше в прес-центрі ООС розповіли, що за минулу добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий. Всього 30 січня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік підкреслив прихильність мінським угодам і заявив про їх безальтернативність.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасбойовикивійськові
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