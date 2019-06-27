Волкер назвав "гарним кроком" відведення сил в Станиці Луганській

На думку Волкера, Росії вирішувати щодо подальшого припинення вогню
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових із однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Про це він написав у Twitter.
Волкер наголосив, що для подального припинення вогню він очікує наступного кроку від Росії.
"Гарний крок, здійснений Україною в Станиці-Луганській. Тепер Росії вирішувати щодо реалізації взаємних подальших заходів для зміцнення припинення вогню, включно з відведенням важкої зброї і роззброєнням незаконних збройних формувань", - написав Волкер.
Пізніше у прес-центрі Операції об'єднаних сил зазначили, що розведення сил на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської не послаблює оборонні можливості українських військових на Донбасі.