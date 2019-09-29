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Волкер міг лобіювати інтереси Javelin в Україні, - Politico

Новини » Політика    29.09.2019 - 15:32
Волкер міг лобіювати інтереси Javelin в Україні, - Politico
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер виступав за посилення військової допомоги Україні і постачання летальної зброї

Курт Волкер на посаді спецпредставника Держдепартаменту з питань України міг лобіювати інтереси компанії Raytheon Company, яка займається виробництвом протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомила газета Politico.

Повідомляється, що Волкер числився в лобістській компанії BGR Group і науково-дослідному інституті McCain Institute, які мали фінансові зв'язки з Raytheon Company і надавали їй лобістські послуги.

За даними газети, Волкер виступав за посилення військової допомоги Україні і постачання їй летального зброї практично відразу після того, як був призначений спецпредставником. Він також підтримував поставки Україні комплексів Javelin.

Politico пише, що через можливі зв'язки Волкера з Raytheon Company можуть виникнути питання до спецпредставникові Держдепу по Україні, який подав у відставку після публікації тексту скарги співробітника американських спецслужб, що стосується бесіди президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Волкер подав у відставку зі свого поста Спеціального посланника Держдепартаменту США в Україні у п'ятницю, 27 вересня. Причиною стало розслідування щодо Трампа та його впливу на Україну.

Додамо, по прибуттю в штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати їй допомогу.

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