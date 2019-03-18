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Волкер виключив силовий варіант повернення Україною Криму

Новини » Політика    18.03.2019 - 18:23
Волкер виключив силовий варіант повернення Україною Криму
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Він зазначив, що це стало б "військовою катастрофою"

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер виключив можливість силою повернути анексований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Волкер також виключив можливість проведення прямих переговорів з бойовиками з непідконтрольних територій Донбасу.

"Немає військового рішення (у питанны Криму, - ред.), у сенсі того, що Україна повернула б Крим силою. Це стало б військовою катастрофою", - сказав Волкер.

Також Волкер додав, що Росія все ще заперечує, що контролює незаконні збройні формування на сході України і наполягає на тому, щоб Україна безпосередньо вела переговори з цими утвореннями, що "легітимізувало б це вторгнення і окупацію".

Раніше Волкер заявив, що Росія незаконно утримує захоплених в Керченській протоці українських моряків, тому що не хоче вирішувати питання їхнього звільнення під час виборів в Україні.

Також він очікує, що санкції проти Росії за агресію проти України будуть періодично посилюватися.

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