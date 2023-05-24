Волкер о "красных линиях": Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал

Он согласился с тем, что Запад не передает Украине определенные виды вооружений, поскольку "существует ощущение, что нужно как-то сдерживаться, соблюдать так называемые красные линии, чтобы не провоцировать Путина".

"Я думаю, что это абсолютно неправильно. Я вообще этого не понимаю. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал", - сказал Волкер.

По его словам, Путин не ждет определенных действий от Запада. "Он пытается уничтожить Украину, и его нужно любой ценой остановить", - добавил он.

Помощь Украине

Волкер назвал некоторые вещи, которые страны Запада обязаны сделать. "Мы должны были обеспечить лучшую противовоздушную оборону Украины еще год назад. Много было об этом разговоров. И, наконец, сейчас мы этим занимаемся. Мы должны были предоставить танки еще год назад. Наконец сейчас они уже есть. Нам еще нужно предоставить Украине артиллерию большой дальности и другие виды ракет, чтобы можно было отражать российские войска на украинской территории, в том числе в Крыму. Надо также начать программу предоставления Украине современных истребителей. Это сейчас два самых больших пробела", - сообщил бывший спецпредставитель США в Украине.

Напомним, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью РБК-Украина заявил, что российские войска сейчас не способны продолжать продвижение на фронте. По его словам, Украина уже одержала определенную победу, поскольку российские войска не смогли разрушить страну в целом. Волкер отметил, что российская армия сталкивается с проблемами из-за плохого оснащения, командования и координации, в то время как украинские войска хорошо подготовлены и оснащены, и находятся под эффективным командованием.