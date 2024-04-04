На Волынской таможне разоблачили схему на полмиллиарда гривен: подозревают 20 человек

Должностные лица Волынской таможни обеспечивали таможенное оформление товаров по заниженным платежам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
НАБУ и САП сообщили четырем должностным лицам Волынской таможни о подозрении в незаконной минимизации таможенных платежей и участии в преступной схеме, из-за которой государству причинены 475 миллионов гривен убытков.
Известно, что круг подозреваемых в этом уголовном производстве достиг 20 человек.
По данным следствия, в течение 2018-2019 годов участники преступной организации под руководством бывшего работника правоохранительных органов в сговоре со служебными лицами Волынской таможни осуществляли незаконное перемещение высоколиквидных товаров, таких как мобильные телефоны, компьютерная техника, одежда известных производителей, через международный пункт пропуска "Ягодин", занижая таможенные платежи в государственный бюджет.
Схема заключалась в маскировке импортируемых ценных товаров так называемыми "товарами прикрытия" со значительно меньшей стоимостью.
Должностные лица Волынской таможни обеспечивали таможенное оформление товаров без надлежащего осуществления таможенных формальностей, составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию и умышленно не совершали действий по прекращению преступной схемы.
Всего в этом деле о подозрении сообщили:
Сейчас решается вопрос об избрании новым подозреваемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются, НАБУ и САП устанавливают других возможных участников преступления.
Напомним, украинцы могут декларировать экспресс-отправку и платить таможенные платежи прямо со смартфона.
Отметим, что украинцам, которые возвращаются из-за границы, следует знать о правилах ввоза личных вещей в Украину. Их не нужно декларировать и платить налог.
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