На Волынской таможне разоблачили схему на полмиллиарда гривен: подозревают 20 человек

НАБУ и САП сообщили четырем должностным лицам Волынской таможни о подозрении в незаконной минимизации таможенных платежей и участии в преступной схеме, из-за которой государству причинены 475 миллионов гривен убытков.

Известно, что круг подозреваемых в этом уголовном производстве достиг 20 человек.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов участники преступной организации под руководством бывшего работника правоохранительных органов в сговоре со служебными лицами Волынской таможни осуществляли незаконное перемещение высоколиквидных товаров, таких как мобильные телефоны, компьютерная техника, одежда известных производителей, через международный пункт пропуска "Ягодин", занижая таможенные платежи в государственный бюджет.

Схема заключалась в маскировке импортируемых ценных товаров так называемыми "товарами прикрытия" со значительно меньшей стоимостью.

Должностные лица Волынской таможни обеспечивали таможенное оформление товаров без надлежащего осуществления таможенных формальностей, составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию и умышленно не совершали действий по прекращению преступной схемы.

Всего в этом деле о подозрении сообщили:

9 должностным лицам Волынской таможни;

11 физическим лицам.

Сейчас решается вопрос об избрании новым подозреваемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются, НАБУ и САП устанавливают других возможных участников преступления.