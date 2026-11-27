Как отметили в ведомстве, "Устилуг" - единственный автомобильный пункт пропуска на Волыни, где оформляют легковой транспорт.

Работы выполнили по заказу Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры в рамках Стратегии развития пограничной инфраструктуры до 2030 года, сделав акцент на быстрых и экономных модульных решениях.

Во время ремонта специалисты обновили инженерные сети - заменили электрощитовое оборудование, отремонтировали системы водоснабжения, водоотвода и дождевой канализации, а также укрепили территорию возле очистных сооружений.

Кроме того, отремонтировали кровлю навеса, внутренние помещения админздания, таможенного склада и архива, обновили фасады, крыльца, тротуары, дорожное покрытие, мостик с перилами и въездную стелу Украины.

Для нужд контрольных служб также установили дополнительные модульные дома, санитарные блоки и обустроили два легкосборных навеса для углубленного досмотра транспорта.

"Наша задача - чтобы люди пересекали границу в комфортных условиях, а контрольные службы имели современную инфраструктуру для эффективной работы. Мы последовательно обновляем пункты пропуска, ведь это не только о комфорте, но и о безопасности, скорости пересечения границы и укреплении возможности пограничной инфраструктуры Украины", - подчеркнул министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Пункт пропуска "Устилуг - Зосин" является одним из ключевых на украинско-польской границе.

В сутки в обоих направлениях он способен пропускать до 700 легковых автомобилей, 40 автобусов, 250 грузовиков массой до 7,5 тонны, а также до 200 пустых крупногабаритных транспортных средств.