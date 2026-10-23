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На Волыни более 100 тысяч человек остались без света и воды из-за атаки

10:02 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: на Волыни перебои со светом и водой из-за вражеских атак (Getty Images)

Ночью россияне атаковали Волынь реактивными дронами. Около 105 тысяч абонентов остались без света, а в Луцке частично ограничили подачу воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Волынской областной военной администрации Романа Романюка.

По данным ОВА, область атаковали реактивные дроны типа "Шахед". За ночь на Волынь направили более 10 беспилотников.

Удары пришлись на объекты энергетики в Луцком и Ковельском районах. Из-за этого без электричества осталось почти 105 тысяч абонентов.

Также в Луцке частично ограничили водоснабжение.

"Аварийные бригады работают в усиленном режиме и делают все вероятное", - отметили в ОВА.

Кроме того, в Луцком районе травмирован один человек и поврежден дом.

Напомним, что в ночь на 23 октября Россия атаковала Украину 176 ударными дронами из семи направлений.

По данным Воздушных сил, ПВО сбила или подавила 140 из них, однако есть попадание на 19 локациях.

Также мы писали, что США снизили поставки ракет-перехватчиков Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за этого у России есть возможность усиливать баллистические атаки.

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