На Волыни из-за удара молнии пострадали семь человек, среди них дети

Из-за попадания молнии вблизи водоема в Волынской области пострадали семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции в Волынской области.
В селе Озеро Киверцовского района молния попала вблизи водоема. В результате семеро человек потеряли сознание, среди них - четверо несовершеннолетних.
На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Полицейские помогали транспортировать пострадавших в автомобили скорой помощи, после чего всех раненых госпитализировали.
Гроза и шквальный ветер также нанесли ущерб в Луцком и Ковельском районах. Там правоохранители зафиксировали повреждение жилых помещений и транспортных средств.
Из-за ухудшения погодных условий гражданам рекомендуют воздержаться от поездок и пребывания на улице. Во время грозы нельзя укрываться под одиночными деревьями, вблизи линий электропередач, рекламных щитов или металлических сооружений.
При нахождении у водоемов необходимо немедленно покинуть береговую линию и найти безопасное укрытие. Водителям следует быть максимально внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
Напомним, сегодня во время непогоды молния во Львове попала в 6-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в реанимацию, сейчас он находится в стабильном состоянии.
Отметим, что синоптики прогнозируют сложные погодные условия 29-30 июня в ряде областей Украины. В западных, северных и центральных регионах, а также в Киеве ожидаются грозы, сильные дожди, местами град и сильные порывы ветра.