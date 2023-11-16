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В Волгоградской области РФ произошел мощный пожар на территории воинской части

Фото: в Волгоградской области РФ произошел мощный пожар на территории воинской части (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В Волгоградской области РФ произошел сильный пожар на территории воинской части в ночь на 16 ноября. Перед этим там слышали громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, пожар произошел на военном объекте, расположенном в 2 километра от поселка Котлубань.

Местные пишут, что были слышны звуки взрывов. Пожар начал около часа ночи.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пожар был оперативно локализован, а пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Да, недавно пылало в Курске, но причины пожара неизвестны. В городе был замечен столб черного дыма.

Такжев российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

А 14 ноября в российском городе Курганинске в Краснодарском крае вспыхнул пожар на территории местной воинской части.

 

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