В Волгограде после атаки дронов вспыхнул пожар возле НПЗ "Лукойла" и химзавода

В ночь на 2 октября дроны атаковали Волгоград. В районе местного НПЗ "Лукойла" и химического завода "Каустик" видно зарево от пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-анализ российского издания ASTRA и заявления губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Жители Волгограда ночью сообщали о пролете беспилотников и многочисленных взрывах, по их словам, во всех районах города. В то же время, люди возмущались, что воздушную тревогу не объявили.
В ASTRA проанализировали кадры очевидцев и пришли к выводу, что зарево виднеется в направлении Волгоградского НПЗ и расположенного рядом завода "Каустик". Что именно загорелось, по имеющимся видео установить невозможно.
Бочаров заявил о массированной атаке дронов на промышленную инфраструктуру области, однако о пожаре на предприятиях не упомянул. По его словам, загорелся жилой дом, один человек был госпитализирован.
Каустик расположен на юге Волгограда, в Красноармейском районе. Это одно из ведущих химических предприятий региона, производящее продукцию двойного назначения, критически важную для российского ВПК.
Волгоградский НПЗ принадлежит "Лукойлу" и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 15 млн. тонн нефти в год, то есть примерно 5% всей переработки в РФ. Завод выпускает бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут и битум.
Волгоградский НПЗ не раз оказывался под ударом. В ночь на 31 июля из-за атаки дронов на предприятиивспыхнул масштабный пожар. Тогда были повреждены ключевые производственные мощности и остановились основные установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.
До этого завод атаковали, в частности, в феврале и конце мая 2026 года. По подсчетам ASTRA, майская атака стала по меньшей мере десятой от начала полномасштабной войны.