Вольфсбург - Олександрія: анонс матчу

Фото: "Вольфсбург" - "Олександрія" (twitter.com/FCO1948)

Готуємося до поєдинку 1 туру групового етапу Ліги Європи

"Олександрія" дебютує в груповому етапі Ліги Європи виїзним матчем з "Вольфсбургом". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають німців фаворитом поєдинку. УЄФА не дозволив українській команді грати на домашньому стадіоні.

19 вересня 22:00

Вольфсбург, стадіон "Фольксваген-Арена"

"Олександрія" вперше у своїй історії бере участь в груповому раунді єврокубків на відміну від "Вольфсбурга", який має чималий досвід виступів на євроарені.

Олександрійська команда дістала право виступати у груповому турнірі Ліги Європи, здобувши бронзові медалі чемпіонату України сезону 2018/19.

Перед стартом в Лізі Європи "Олександрія" добилася перемоги на "Дніпром-1" в українській Прем'єр-лізі. Німці в останньому матчі у внутрішньому чемпіонаті не змогли обіграти в гостях дюссельдорфську "Фортуну". Команда Володимира Шарана утримує третє місце в турнірній таблиці, в той час як "Вольфсбург" розташувався на 5 місці в Бундеслізі.