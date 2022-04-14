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Збірна України гратиме на чемпіонаті світу з волейболу замість дискваліфікованої Росії

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 21:57
Збірна України гратиме на чемпіонаті світу з волейболу замість дискваліфікованої Росії Фото: Волейбольна збірна України (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація волейболу України отримала лист від Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ) з підтвердженням участь у чемпіонаті світу-2022 замість збірної Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФВУ.

Збірна України отримала право на виступити на першості світу завдяки позиції в рейтингу. Наразі Україна посідає 23-тє місце серед національних команд. Це найвища позиція серед збірних, які не пробилися на Мундіаль.

ФІВБ за мотивами вторгнення Росії до України вирішила позбавити тамтешню збірну місця на ЧС-2022. За іронією долі, місце росіян дісталося "синьо-жовтій" збірні. Україна зіграє в групі А турніру, де її суперниками стануть збірні Сербії, Тунісу та Пуерто-Ріко.

Чемпіонат світу відбудеться у серпні-вересні. Спершу господарем турніру мала стати Росія, але її позбавили цього права на початку березня. Найімовірніше, ЧС-2022 приймуть Польща та Словенія.

Чоловіча волейбольна збірна України лише вдруге гратиме на Мундіалі. На ЧС-1998 українці посіли 9-12 місця.

Збірна України гратиме на чемпіонаті світу з волейболу замість дискваліфікованої Росії

Нагадаємо, що УЄФА оголосив дату матчу збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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