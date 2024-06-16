Украина во второй раз в истории победила в волейбольной Золотой Евролиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Золотая Евролига-2024, финал

Хорватия – Украина – 1:3 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25)

В первом сете балканцы играли активнее и фактически на протяжении всего игрового отрезка были впереди. Преимущество хозяев колебалось в пределах четырех пунктов, хотя в концовке партии "сине-желтые" и подобрались поближе. Впрочем, сборная Хорватии повела в счете.

Зато во втором сете Украина перехватила инициативу. Теперь подопечные Рауля Лосано постоянно опережали хорватских волейболистов, а те попытались догнать украинцев под занавес партии. Тем не менее, "сине-желтые" действовали гораздо увереннее и завершили партию с 6-очковым преимуществом.

Самым конкурентным оказался третий сет. Сначала в лидерах была хорватская команда. Однако с середины партии сборная Украины заиграла активнее и сумела догнать балканцев (24:24). В битве за два подряд взятые розыгрыши более ловкими были "сине-желтые".

Драматическая развязка в третьем сете, по-видимому, имела отрицательный эффект для Хорватии. Хозяева площадки уже слабо противостояли украинским волейболистам по пути к победе. На пике преимущество "сине-желтых" составляло целых 10 пунктов. К концу сета и встречи балканцы лишь немного сократили отставание.

Итак, сборная Украины во второй раз в истории одержала победу в Золотой Евролиге. Предыдущий успех "сине-желтых" состоялся в 2017 году. Также команда Лосано пробилась в Кубок претедентов, где разыграют путевки в волейбольную Лигу наций.