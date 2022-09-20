На вокзале и в магазине. В Казачьей Лопане обнаружили еще две пыточные

Сегодня прокуроры и правоохранители провели осмотр двух подвальных помещений в Казачьей Лопане, где захватчики пытали гражданских во время оккупации.

"Пыточные оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Российские военные насильно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются потерпевшие, а правоохранители собирают доказательную базу для установления правосудия над оккупантами.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК).