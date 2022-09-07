Військовий облік для жінок відтермінували на рік

Що вирішили

Вона підкреслила, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

"Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", - написала Маляр.

При цьому вона нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

"Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання", - пояснила Маляр.

Тож Міноборони, як зазначила заступниця Резнікова, в межах повноважень може лише відтермінувати строки.

"Тож, ще на рік - до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним", - зазначила Маляр.

Робота щодо цього питання продовжуватиметься

За її словами, робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується, але після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.

"Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної ради доопрацьовується проект Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", - підкреслила Маляр.

Вона додала і заяву Генштабу, який запевнив, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Варто зазначити, що питання взяття жінок на військовий облік викликало широкий резонанс у суспільстві після того, коли Міноборони, відповідно до нового закону, оприлюднило перелік спеціальностей, за якими жінки мали б ставати на облік, згодом його дещо скоротили, але хвиля невдоволень і питання про заборону виїзду жінок за кордон все ж лунали дуже часто серед. Тепер же Міністерство фактично "заморозило" це питання ще на рік.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони вже заявляли, що ніяких обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.

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