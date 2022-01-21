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Військовий облік. Жінок не будуть штрафувати за ухилення: пояснення Міноборони

Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Олексій Резніков роз'яснив, чи будуть штрафувати жінок за ухилення від військового обліку. За його словами, покарання за це не передбачено законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік", - заявив міністр.

Резніков пояснив, що штрафувати можуть лише військовозобов'язаних жінок, а ними стають лише після постановки на військовий облік.

"Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше в Збройних силах та Міноборони попереджали, що за ухилення від військового обліку жінкам буде загрожувати штраф, але тільки з 2023 року.

Такі наміри викликали обурення в суспільстві, які були висловлені у відповідній петиції. У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський доручив Міноборони переглянути питання військового обліку.

Додамо, військовий комісар пояснював, навіщо жінок вирішили взяти на військовий облік.

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