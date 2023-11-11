Огонь корректировали ССО. Военные уничтожили вражеские РЭБы под Авдеевкой (видео)

"Во время разведывательных действий неподалеку Авдеевки операторы 3-го полка ССО обнаружили и идентифицировали два средства РЭБ противника - комплекс Р-330 "Житель" и станцию Р-934 комплекса "Борисоглебск-2", - сообщили военные.

По их данным, проведя доразведку, воины ССО скорректировали огонь артиллерийского подразделения Сил обороны по целям противника.

"В результате точных ударов одна цель была выведена из строя, а другая - уничтожена", - добавили в ССО.

Военные отметили, что результат этой работы усилит способности Сил обороны на этом направлении и враг это почувствует.

Российские потери на войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и остальных средств войны.

Оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 310 тысяч кафиров. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.

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