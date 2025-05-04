В Харьковской области масштабный пожар: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Он проинформировал, что в лесу детонируют боеприпасы, которые оставили российские оккупанты во время оккупации.

Кроме того, готовится эвакуация местных жителей, поскольку огонь добрался до жилых домов возле леса.

"На месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов. Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой", - сообщил Синегубов.

Отметим, несколько часов назад в ГСЧС Украины сообщили, что сегодня утром россияне нанесли удары по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. Обстрел был из реактивных систем залпового огня. В результате атаки возникли пожары.

"В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га", - говорилось в сообщении в 14:43.

Также в ГСЧС информировали, что всего на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидации 11 пожаров, 5 из которых связаны с обстрелами РФ.