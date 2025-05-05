Огонь дошел до домов, раздаются взрывы: пожар под Изюмом распространился до 85 га

На территории Харьковской области фиксируют распространение сильного лесного пожара, вспыхнувшего на окраине города Изюм. Огонь уже охватил около 85 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

Как рассказали чрезвычайники, по данным по состоянию на вечер 4 мая уже "горит лесная подстилка на ориентировочной площади 85 га". Ведутся работы по ликвидации огненного чрезвычайного происшествия.

Кроме того, в результате пожара на территории Песчанского лесничества наблюдается детонация взрывоопасных предметов, которые оставили после себя российские оккупанты.

"Огонь распространился на крышу двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, 4 гаража и хозяйственные постройки, а также складские и производственные здания, древесину на территории площадки лесного хозяйства", - рассказали в ГСЧС о последствиях масштабного пожара.

Отмечается, что в результате огненного ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Также чрезвычайники обнародовали в сети фото сильного лесного пожара в Харьковской области.

Лесной пожар в Харьковской области

Как сообщалось ранее, в Изюмском районе вспыхнул сильный лесной пожар. К вечеру воскресенья было известно, что огонь охватил площадь в 20 гектаров.

В Харьковской ОВА рассказали, что в лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими захватчиками во время оккупации региона.

Также местные власти проинформировали, что готовится эвакуация местных жителей, поскольку огонь добрался до жилых домов возле леса.

Следует добавить, что 4 мая в ГСЧС сообщали, что утром в воскресенье росармия ударила из РСЗО по лесным массивам Боровской общины Изюмского района, и после обстрела возникли пожары.