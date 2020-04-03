Військовим через карантин призупинили планові відпустки

Українським військовослужбовцям призупинили щорічні планові відпустки у зв'язку з карантинним режимом в Україні. Про це заявив начальник Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних сил України Юрій Бобров в інтерв'ю Армія ФМ.

За його словами, щорічні відпустки військовим будуть обмежені через карантин та режим надзвичайної ситуації.

"Відповідно до рішення керівництва ЗСУ, основні відпустки призупинено у зв’язку з тим, що військовослужбовці повинні бути у місцях виконання завдань і виконувати вимоги постанов Кабінету міністрів України, якими введено режим надзвичайної ситуації. Це робиться для того, аби не поширювати коронавірус", - заявив він.

Крім того, також введено обмеження на надання відпусток для складання екзаменаційних сесій в цивільних навчальних закладах.

Нагадаємо, вчора в Збройних силах зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. Зараження підтвердили у лікаря Хмельницького військового госпіталю.

Того ж дня коронавірус підтвердили в одного з військовослужбовців Київського гарнізону. Військовий з 23 березня перебував на самоізоляції через контакт з хворим на коронавірус.