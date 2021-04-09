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Військових Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину в поїзді, арештували

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 18:09
Військових Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину в поїзді, арештували Фото: поїзд, в якому військові влаштували стрілянину (hk.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Військових Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ, арештували. Один з них отримав 60 діб тримання під вартою, інший - 20 діб арешту на гауптвахті.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Зазначається, що суд визнав винним одного із учасників у скоєнні адміністративних правопорушень, серед яких недбале ставлення до військової служби та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби особи, яка перебуває у нетверезому стані. На офіцера наклали арешт на гауптвахті на 20 діб. Строк відраховується з моменту фактичного затримання порушника 6 квітня.

Крім того, суд застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави щодо іншого офіцера спецзв’язку. Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Слідство за фактом стрілянини продовжується.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня військовослужбовці Держспецзв'язку влаштували стрілянину в поїзді, який довелося затримувати на станції Красноград. В ході операції спецназу їх затримали, при цьому військові погрожували відкрити вогонь на ураження в разі штурму. У результаті поїзд затримався в дорозі на шість годин.

РБК-Україна писало, що стрілка затримали в порядку ст. 208 КПК України, другого офіцера відправили на гауптвахту.

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