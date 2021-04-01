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Понад 40 дітей загинули в ході протестів у М'янмі

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 20:27
Понад 40 дітей загинули в ході протестів у М'янмі Фото: протести в М'янмі (GettyImages)
Автор: Инна Собора

З початку протестів у М'янмі загинули щонайменше 43 дитини. Вони були вбиті збройними силами

Про це повідомляє BBC News.

За даними правозахисників, наймолодшій жертві протестів було всього шість років.

Місцева група моніторингу оцінює загальне число загиблих в 536 людей.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.

Нагадаємо, в ході протестів в суботу 27 березня сили безпеки М'янми вбили 114 осіб. Це "найкривавіший день насильства" з часів початку військового перевороту.

Незабаром генсек ООН Антоніу Гуттеріш "найрішучішим чином" засудив насильство на протестах в М'янмі і закликав військових втриматися від кровопролиття.

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