Військові ССО попередили російських артилеристів: віднині - жодних полонених

"Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою ціллю номер один", – йдеться в заяві.

Українські спецпризначенці запевнили, що відтепер брати в полон російських артилеристів не будуть. Жодної пощади не буде, а благання пошкодувати не врятують.

"Кожен розрахунок, неважливо: командир, водій, навідник, заряджаючий – будуть зарізані, як свині. Сц*ть у штани, ми за вами вже прийшли. Зателефонуй мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакале. Ми не смерть, ми гірше!" – резюмували в ССО.