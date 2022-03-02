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Три десятки окупантів затримали на Миколаївщині. Їм світить довічне ув'язнення

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Баштанка, Середа 02 березня 2022 19:58
Три десятки окупантів затримали на Миколаївщині. Їм світить довічне ув'язнення Фото: Розбита техніка ворога на Миколаївщині (gp.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України розпочато за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генерального прокурора.

1-2 березня поліцейські разом із територіальною обороною затримали 28 російських військових у Баштанському районі Миколаївщини. Усі вони брали участь у бойових діях проти ЗСУ в Баштанці 1 березня.

Тепер окупантам інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 Кримінального кодексу України. Це, зокрема, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї.

До слова, російське Міністерство оборони вперше озвучило втрати внаслідок вторгнення до України.

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