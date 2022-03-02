Три десятки окупантів затримали на Миколаївщині. Їм світить довічне ув'язнення
Досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України розпочато за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генерального прокурора.
1-2 березня поліцейські разом із територіальною обороною затримали 28 російських військових у Баштанському районі Миколаївщини. Усі вони брали участь у бойових діях проти ЗСУ в Баштанці 1 березня.
Тепер окупантам інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 Кримінального кодексу України. Це, зокрема, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї.
До слова, російське Міністерство оборони вперше озвучило втрати внаслідок вторгнення до України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.