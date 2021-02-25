Військові проти Пашиняна. Що відбувається у Вірменії і чому прем'єр заявив про спробу перевороту
Генштаб Збройних сил Вірменії вимагає негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і всього уряду. Пашинян, у свою чергу, назвав це спробою перевороту у Вірменії.
Детальніше про ситуацію у Вірменії - в матеріалі РБК-Україна.
Пашинян звернувся до учасників мітингу
Нікол Пашинян вийшов до учасників мітингу. В ході спілкування з ними він зазначив, що заява про загрозу військового перевороту була емоційною і закликав не допустити зіткнень.
"Загроза перевороту за великим рахунком керована, це була емоційна реакція, і ми не повинні суворо ставитися до наших братів", - сказав Пашинян.
Біля будівлі уряду Вірменії збирається мітинг
Як повідомляють місцеві ЗМІ, до Площі Республіки в Єревані стягують сили поліції, біля будівлі уряду країни відбуваються дрібні сутички. Правоохоронці перекрили вхід в будівлю.
Пашинян заявив про спробу перевороту у Вірменії
Пашинян вважає заяву Генштабу спробою військового перевороту у Вірменії. Він закликав своїх прихильників вийти на Площу Республіки, де найближчим часом виступить із зверненням.
Крім того, Пашинян ініцюював звільнення начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна.
Հավաքվում ենք Հանրապետության Հրապարակում:
Հավաքվում ենք Հանրապետության Հրապարակում:Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Thursday, February 25, 2021
Генштаб Вірменії вимагає відставки Пашиняна
Генштаб ЗС Вірменії виступив із заявою, в якій висловив протест через звільнення першого заступника начальника Генштабу "з недалекоглядних і необґрунтованих причин".
"Прем'єр-міністр і уряд Вірменії відтепер не в змозі приймати адекватні рішення в цій кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації...У зв'язку з ситуацією, збройні сили Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра та уряду, одночасно попереджаючи утриматися від застосування сили проти народу, чиї діти загинули, захищаючи Батьківщину...", - йдеться в заяві.
Заяву Генштабу підписало всі керівництво, включаючи начальника Оніка Гаспаряна.
В Єревані пройшли акції протесту
Як повідомляють місцеві ЗМІ, вранці 25 лютого в Єревані пройшли акції протесту, учасники яких вимагали відставки прем'єра Нікола Пашиняна. Активісти блокували рух транспорту.
Суперечка через "Іскандери"
Прем'єр Нікол Пашинян в інтерв'ю 1in.am заявив, але на момент бойових дій в Нагірному Карабасі восени 2020 року, наявні у Вірменії "Іскандери" "не вибухнули або вибухнули лише на 10% ".
Перший заступник голови Генштабу Тиран Хачатрян, в коментарі ЗМІ спростував таку заяву Пашиняна, заявивши, що це неможливо.
Після цього Хачатрян був звільнений.