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Військові проти Пашиняна. Що відбувається у Вірменії і чому прем'єр заявив про спробу перевороту

Новость на русском → Вірменія, Четвер 25 лютого 2021 11:10
Військові проти Пашиняна. Що відбувається у Вірменії і чому прем'єр заявив про спробу перевороту Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/nikol pashinyan)
Автор: Ирина Гамерская

Генштаб Збройних сил Вірменії вимагає негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і всього уряду. Пашинян, у свою чергу, назвав це спробою перевороту у Вірменії.

Детальніше про ситуацію у Вірменії - в матеріалі РБК-Україна.

Пашинян звернувся до учасників мітингу

Нікол Пашинян вийшов до учасників мітингу. В ході спілкування з ними він зазначив, що заява про загрозу військового перевороту була емоційною і закликав не допустити зіткнень.

"Загроза перевороту за великим рахунком керована, це була емоційна реакція, і ми не повинні суворо ставитися до наших братів", - сказав Пашинян.

Біля будівлі уряду Вірменії збирається мітинг

Як повідомляють місцеві ЗМІ, до Площі Республіки в Єревані стягують сили поліції, біля будівлі уряду країни відбуваються дрібні сутички. Правоохоронці перекрили вхід в будівлю.

Пашинян заявив про спробу перевороту у Вірменії

Пашинян вважає заяву Генштабу спробою військового перевороту у Вірменії. Він закликав своїх прихильників вийти на Площу Республіки, де найближчим часом виступить із зверненням.

Крім того, Пашинян ініцюював звільнення начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна.

Հավաքվում ենք Հանրապետության Հրապարակում:

Հավաքվում ենք Հանրապետության Հրապարակում:

Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Thursday, February 25, 2021

Генштаб Вірменії вимагає відставки Пашиняна

Генштаб ЗС Вірменії виступив із заявою, в якій висловив протест через звільнення першого заступника начальника Генштабу "з недалекоглядних і необґрунтованих причин".

"Прем'єр-міністр і уряд Вірменії відтепер не в змозі приймати адекватні рішення в цій кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації...У зв'язку з ситуацією, збройні сили Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра та уряду, одночасно попереджаючи утриматися від застосування сили проти народу, чиї діти загинули, захищаючи Батьківщину...", - йдеться в заяві.

Заяву Генштабу підписало всі керівництво, включаючи начальника Оніка Гаспаряна.

В Єревані пройшли акції протесту

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вранці 25 лютого в Єревані пройшли акції протесту, учасники яких вимагали відставки прем'єра Нікола Пашиняна. Активісти блокували рух транспорту.

Суперечка через "Іскандери"

Прем'єр Нікол Пашинян в інтерв'ю 1in.am заявив, але на момент бойових дій в Нагірному Карабасі восени 2020 року, наявні у Вірменії "Іскандери" "не вибухнули або вибухнули лише на 10% ".

Перший заступник голови Генштабу Тиран Хачатрян, в коментарі ЗМІ спростував таку заяву Пашиняна, заявивши, що це неможливо.

Після цього Хачатрян був звільнений.

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Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
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