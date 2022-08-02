Воєнні злочини росіян в Україні не залишаться безкарними, - Макрон

В Україні сьогодні працює команда французьких експертів. Фахівці надають допомогу в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента Франції Еммануеля Макрона.

Для проведення слідчих дій французи передали мобільну лабораторію для тестування ДНК.

"Російські збройні сили повинні знати, що воєнні злочини, які вони вчинили в Україні, не залишаться безкарними", - наголосив Макрон.

Водночас він підтвердив наміри Франції підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ.