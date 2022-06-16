Воєнні злочини окупантів. Франція надасть Україні мобільну систему для аналізу ДНК
Франція допоможе Україні ефективніше розслідувати воєнні злочини Росії. Країна передасть мобільну систему для аналізу ДНК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час пресконференції у Києві.
"Воєнні злочини, скоєні на українській землі, не повинні лишитися безкарними. Треба, щоб міжнародне правосуддя виконало свою роботу", - заявив він.
Макрон нагадав, що Франція стала однією з перших країн, яка відправила до України фахівців для збору і документування злочинів Росії. Тепер Україна отримає ще й мобільну лабораторію для аналізу ДНК.
"Інші європейські країни також мобілізують додаткову підтримку для того, щоб все необхідне було зроблене, щоб Міжнародний кримінальний суд і міжнародне правосуддя виконали свою роботу", - підкреслив президент.
Нагадаємо, що українські та французькі фахівці ідентифікують тіла загиблих мирних жителів у Бучі. Станом на середину травня їм вдалося встановити особи п'яти загиблих.
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