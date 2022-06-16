Воєнні злочини окупантів. Франція надасть Україні мобільну систему для аналізу ДНК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час пресконференції у Києві.

"Воєнні злочини, скоєні на українській землі, не повинні лишитися безкарними. Треба, щоб міжнародне правосуддя виконало свою роботу", - заявив він.

Макрон нагадав, що Франція стала однією з перших країн, яка відправила до України фахівців для збору і документування злочинів Росії. Тепер Україна отримає ще й мобільну лабораторію для аналізу ДНК.

"Інші європейські країни також мобілізують додаткову підтримку для того, щоб все необхідне було зроблене, щоб Міжнародний кримінальний суд і міжнародне правосуддя виконали свою роботу", - підкреслив президент.