"Військові потреби". Байден запросив 715 млрд доларів на стримування РФ і Китаю

Байден запропонував конгресу виділити на військові потреби країни 715 млрд доларів.

"Запит віддає пріоритет необхідності протидіяти загрозі з боку Китаю, а також стримувати дестабілізаційну поведінку Росії", - зазначено в документі.



Серед інших цілей фінансування оборонного відомства вказані підтримка досліджень, оптимізація військового суднобудування і модернізація сил ядерного стримування.

До слова, за даними Bloomberg, експрезидент Дональд Трамп планував у разі перемоги на виборах виділити Пентагону 722 млрд доларів.



Раніше повідомлялося, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів дві окремі телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дрианом та Німеччини Хайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Нагадаємо, США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.