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"Військові потреби". Байден запросив 715 млрд доларів на стримування РФ і Китаю

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден запитав у конгресу 715 млрд доларів на військові потреби. Зокрема гроші підуть на "стримування Росії і Китаю".

Про це свідчить проект бюджету США на 2022 фінансовий рік.

Байден запропонував конгресу виділити на військові потреби країни 715 млрд доларів.

"Запит віддає пріоритет необхідності протидіяти загрозі з боку Китаю, а також стримувати дестабілізаційну поведінку Росії", - зазначено в документі.

Серед інших цілей фінансування оборонного відомства вказані підтримка досліджень, оптимізація військового суднобудування і модернізація сил ядерного стримування.

До слова, за даними Bloomberg, експрезидент Дональд Трамп планував у разі перемоги на виборах виділити Пентагону 722 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів дві окремі телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дрианом та Німеччини Хайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Нагадаємо, США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

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Новини України ПентагонРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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