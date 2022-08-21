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Військові в Іраку ліквідували шістьох бойовиків ІДІЛ

Фото: Військові в Іраку ліквідували шістьох бойовиків ІДІЛ (almayadeen.net)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили Іраку завдали авіудару по укриттю бойовиків угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Унаслідок атаки 6 терористів було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Операцію провели 20 серпня у провінції Салах-ед-Дін на північ від Багдада.

Зазначається, що серед ліквідованих бойовиків - лідер ІДІЛ у цій провінції Абу Мар'ям аль-Кахтані. Він був причетний до численних убивств і викрадень силовиків та цивільних осіб.

До слова, протягом останніх декількох місяців військовослужбовці Іраку провели низку операцій проти екстремістів, щоб придушити їхню активізацію.

Нагадаємо,у липні американські військові вбили лідера терористичної організації ІДІЛ в Сирії під час авіаудару.

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