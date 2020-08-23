У військовій формі та з автоматом: Лукашенко прибув в адміністрацію

Діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко вертольотом прибув в Палац Незалежності у Мінську, який є його адміністрацією. Зараз поблизу адміністрації знаходиться колона протестувальників, які вийшли сьогодні на "Марш нової Білорусі".

Відео з прибуттям Лукашенка в адміністрацію опублікував Telegram-канал "Пул Первого".

На опублікованому відео видно, як Лукашенко виходить з вертольоту, який сів на території Палацу Незалежності. На відео можна побачити, що Лукашенко одягнутий у військову форму та тримає в руках автомат, але без магазину.

Також, цей Telegram-канал опублікував відео, де Лукашенко разом з охороною йде територією своєї адміністрації.

Зазначимо, сьогодні у Білорусі поновилися масові акції протесту проти діючого президента Олександра Лукашенка. У Мінську сотні тисяч протестувальників спочатку зібралися на площі Незалежності, а потім колоною вирушили до адміністрації Лукашенка. Силовики перекрили дорогу, яка веде до Палацу Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони Білорусі пригрозило протестувальникам застосуванням сили з боку армії, якщо вони порушуватимуть громадський порядок поблизу військових монументів.