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У військовій частині Дніпропетровської області загинув солдат: ДБР почало розслідування

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 23:39
У військовій частині Дніпропетровської області загинув солдат: ДБР почало розслідування Фото: солдат загинув у військовій частині Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В одній з військових частин Дніпропетровської області зафіксовано факт смерті солдата рядкової служби. Співробітники територіального управління Державне бюро розслідувань Полтави здійснюють досудове розслідування з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Відомо, що солдата в несвідомому стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня 2021 року. Він був госпіталізований в лікарню, де він помер 1 листопада.

ДБР розпочало досудове розслідування за статтею за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть (ч.2 ст. 121 КК України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, а оперативний супровід - ДБР.

Нагадаємо, що нещодавно у навчальному центрі Чернігівської області застрелився військовий. Йому залишався місяць до дембеля.

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