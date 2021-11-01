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В военной части Днепропетровской области погиб солдат: ГБР начало расследование

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 23:39
В военной части Днепропетровской области погиб солдат: ГБР начало расследование Фото: солдат погиб в военной части Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В одной из военных частей Днепропетровской области зафиксирован факт смерти солдата строчной службы. Сотрудники Территориального управления Государственное бюро расследований Полтавы осуществляют досудебное расследование по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Известно, что солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Он был госпитализирован в больницу, где он скончался 1 ноября.

ДБР начало досудебное расследование по статье за преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, а оперативное сопровождение - ДБР.

Напомним, что недавно в учебном центре Черниговской области застрелился военный. Ему оставался месяц до дембеля.

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