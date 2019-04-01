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У результаті вибуху у Запоріжжі загинула дитина

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 00:52
У результаті вибуху у Запоріжжі загинула дитина
Фото: місце події (zp.npu.gov.ua)

Також одна дитина перебуває у лікарні

У Запоріжжі у результаті вибуху одна дитина загинула, а інша була госпіталізована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Так, 31 березня о 16:35 до чергової частини Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що по вул. Вінницька вибухнула граната, в результаті чого постраждало двоє підлітків віком приблизно по 14 років.

У результаті вибуху у Запоріжжі загинула дитина

"Встановлено, що малолітні 2005 та 2006 років народження гуляли по вулиці Щаслива. Поблизу одного з багатоповерхових будинків вони знайшли вибуховий пристрій, який хлопець 2005 року народження через деякий час, гуляючи на вул. Вінницькій, кинув на землю перед собою. В результаті стався вибух, що спричинив тілесні ушкодження малолітніх", - сказано у повідомленні.

У поліції поінформували, що дітей негайно госпіталізували.

"Життя старшого врятувати не вдалося, малолітньому 2006 року народження надано медичну допомогу, його життю нічого не загрожує", - зазначається у повідомленні.

Так, зараз встановлюються усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.264 Кримінального кодексу України (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила справу за фактом того, що в місті Пологи в Запорізькій області чоловік кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату в бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.

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