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Військовослужбовців Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину у поїзді, звільнили

Автор: Инна Собора

Після стрілянини у поїзді Костянтинівка-Київ зі своїх посад звільнили військовослужбовців Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку. Наразі розпочато службове розслідування.

Про це заявили у прес-службі Держспецзв'язку.

Повідомляється, що поліція затримала дипломатичного кур’єра Відділу дипломатичних кур’єрів ГУУФЗ Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень 1 відділу Управління фельд’єгерської служби ГУУФЗ Держспецзв’язку, під час виконання міжміського залізничного фельд’єгерського маршруту Київ – Краматорськ - Київ.

Затримання відбувалося на станції Красноград Харківської області, військовослужбовці зараз перебувають у райвідділку поліції міста. Для встановлення обставин туди виїхало керівництво служби.

“Наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців звільнено з посад шляхом зарахування у розпорядження. Щодо цього факту проводиться службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що стрілянина сталася в ніч на 6 квітня. Унаслідок події ніхто не постраждав.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Тепер військовим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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Новини України звільненняСтрільба
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