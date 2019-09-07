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Звільнені українці поїдуть обстежуватися у "Феофанію", - Зеленський

Новини » Політика    07.09.2019 - 14:06
Звільнені українці поїдуть обстежуватися у "Феофанію", - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Звільнені пройдуть обстеження та реабілітацію

Українські політв'язні та військовополонені моряки, які повернулися в Україну в рамках обміну, відправляться для проходження обстеження у державну клінічну лікарню "Феофанія". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає корреспондент РБК-Україна.

Так, за словами глави держави, звільнені українці відразу ж вирушать до "Феофанії" для проходження медичного обстеження.

Крім того, український омбудсмен Людмила Денисова додала, що звільнені моряки та політв'язні пройдуть реабілітацію після повернення.

Зустріч звільнених українців.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 7 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з українськими військовополоненими моряками та політв'язнями, які були звільнені в рамках обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією.

Як писало РБК-Україна, окрім родичів звільнених українців зустрічав глава держави Володимир Зеленський, а також керівник Офісу президента Андрій Богдан, глава СБУ Іван Баканов, генеральний прокурор Руслан Рябошапка та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зазначимо, що вже з'явився список українців, які повернулися в Україну. Звільнені були 24 українські моряки та 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух та інші.

З'явився список учасників обміну Взаємне повернення громадян України та Росії відбулося, - Москалькова
Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненими
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