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На військовому аеродромі Білорусі помітили найбільший турбогвинтовий транспортний літак

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Мачулищи, Четвер 14 липня 2022 12:00
На військовому аеродромі Білорусі помітили найбільший турбогвинтовий транспортний літак Фото: у Білорусі сів найбільший транспортний військовий літак РФ (wikimedia org User Dmottl)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі помітили найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак, який належить Росії. Після його посадки на аеродромі зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Білоруський Гаюн".

Літак Ан-22 "Антей" Повітряно-космічних сил Росії сів на військовому аеродромі в Мачулищах близько 23:39 13 липня.

За попередніми даними, після посадки літака на аеродромі спостерігалися проблеми зі світлотехнічним обладнанням на злітно-посадковій смузі. У зв'язку з цим ймовірність нічного вильоту радіолокаційного літака А-50, який там базується, поки дуже низька.

Варто зазначити, що Ан-22 є найбільшим турбогвинтовим транспортним літаком. Зараз в експлуатації в усьому світі залишилося всього чотири одиниці такого типу.

Даний борт використовується для транспортування важкого і великогабаритного озброєння, техніки і живої сили, а також для десантування військ парашутним і посадковим способами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Білорусі активізувалася російська військова авіація.

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