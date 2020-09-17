Військового шляху вирішення конфлікту на Донбасі не існує, - Костін

Конфлікт на Донбасі не можна вирішити військовим шляхом. Єдиний шлях - дипломатичний.

Про це заявив депутат від "Слуги народу" і представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін в ефірі "Право на владу".

За його словами, закінчити війну на Донбасі можна виключно шляхом переговорів.

"Військового шляху вирішення цієї проблеми - немає. Єдиний шлях - дипломатичний і ці переговори багаторівневі: є групи, є підгрупи. Навіть перемир'я було досягнуто на рівні радників нормандської четвірки", - сказав Костін.

Раніше представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Росія прагне законсервувати конфлікт на Донбасі.

Нагадаємо, минулого тижня під час зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні сторони домовилися про продовження режиму припинення вогню на Донбасі після нещодавнього загострення.

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше висловлював надію, що війна на Донбасі завершиться до кінця 2020 року.