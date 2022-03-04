RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Воєнний злочин". Посольство США відреагувало на обстріл Запорізької АЕС

Автор: Ілона Свиридова

Обстріл Запорізької АЕС в Енергодарі є військовим злочином із боку Росії. Інцидент стався у ніч на 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter посольства США.

"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа після того, як її обстріляли російські війська. Наразі відомо, що витоку радіації немає.

Також відомо, що внаслідок штурму Запорізької АЕС загинули троє українських військових. Ще двоє бійців зазнали поранень, персонал станції не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСЭнергоатомВійна Росії проти України