"Воєнний злочин". Посольство США відреагувало на обстріл Запорізької АЕС

Обстріл Запорізької АЕС в Енергодарі є військовим злочином із боку Росії. Інцидент стався у ніч на 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter посольства США.

"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа після того, як її обстріляли російські війська. Наразі відомо, що витоку радіації немає.

Також відомо, що внаслідок штурму Запорізької АЕС загинули троє українських військових. Ще двоє бійців зазнали поранень, персонал станції не постраждав.

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