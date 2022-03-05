Воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку: розвінчали черговий фейк

Зазначається, що війна з російськими окупантами не звільняє українців від виплат.

Що потрібно знати про платежі

Українцям пояснили, що загрози відключення від мобільного зв'язку чи нарахування штрафів за несвоєчасну оплату комуналки чи кредитів немає.

Також воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються. До того ж більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.

Окрім того, оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату. Все для того, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації.