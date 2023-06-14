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"Военное преступление России". Европарламент осудил подрыв Каховской ГЭС

Фото: Европарламент осудил подрыв россиянами Каховской ГЭС (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Депутаты Европейского парламента осудили подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС и назвали это военным преступлением России, которое будет иметь последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европарламента.

"Депутаты Европарламента осудили разрушение украинской дамбы в Новой Каховке, последнее военное преступление, совершенное Россией, которое должно понести последствия", - говорится в заявлении.

Депутаты также призвали ЕС продолжать решительную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и использовать миллиарды замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины.

Также на заседании политики очертили свои ожидания от саммита ЕС 29-30 июня в свете последних событий в Украине и прогресса в заключении Миграционного пакта ЕС.

Как отмечается, еще одним ключевым ожиданием членов Европарламента от предстоящей встречи глав государств и правительств ЕС является согласование общей позиции по обновленному Миграционному пакту ЕС, который должен способствовать лучшему обращению с беженцами и укрепить внешние границы Евросоюза.

Среди других тем, которые будут рассматриваться на саммите ЕС, - "зеленая" и цифровая трансформация европейской экономики, принятие поправок в многолетний бюджет ЕС и необходимость реформирования промышленного потенциала Европы.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной территории. Враг отказывает в помощи гражданским и в целом усложняет эвакуацию обстрелами.

В настоящее время в Херсонской области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

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ЕвропарламентКаховская ГЭСВойна России против Украины