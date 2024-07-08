Экспроприация во время войны. Могут ли военные забрать автомобиль и есть ли компенсация

Военное положение, действующее в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, предусматривает ограничение ряда конституционных прав украинцев. Это касается и права собственности, в частности - на транспортные средства.

Могут ли военные забирать у украинцев автомобили во время войны и предусмотрена ли компенсация за это, рассказал в комментарии РБК-Украина юрист Евгений Булименко.

Конституция Украины в ст. 41 закрепляет принцип, согласно которому никто не может быть противоправно лишен права собственности. А в условиях военного положения изъятие имущества без возмещения его стоимости возможно только в отношении имущества в государственной собственности.

Однако, по словам Булименко, при определенных условиях частный автомобиль также может быть принудительно отчужден (экспроприирован), но с предварительным или последующим возмещением его стоимости.

Кто принимает решение об экспроприации автомобиля

Как пояснил РБК-Украина юрист, решение об отчуждении может быть принято исключительно по решению военного командования, а это:

главнокомандующий ВСУ;

командующий Объединенными силами ВСУ;

командующие видами и отдельными родами войск или сил ВСУ;

командующие (начальники) органов военного управления;

командиры соединений, воинских частей ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Это решение должно быть согласовано с определенным Министерством обороны органом военного управления, а также с местным органом исполнительной власти или исполнительным органом местного самоуправления.

"Без указанного выше согласования может быть принудительно отчуждено только имущество, приватизированное в период военного положения и исключительно в местностях, где ведутся боевые действия", - подчеркнул Булименко.

Кроме того, экспроприация частного автомобиля должна быть должным образом документально оформлена, а именно - должен быть заключен акт о принудительном отчуждении имущества.

"Такой акт обязательно подписывается владельцем автомобиля, уполномоченными лицами военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении имущества, либо военного командования или органа, принявшего такое решение. Право государственной собственности на имущество возникает с момента подписания указанного акта", - объяснил юрист.

Также перед экспроприацией обязательно должна быть установлена рыночная стоимость автомобиля, размер которой может быть обжалован владельцем в судебном порядке.

Что будет за нарушение правил экспроприации автомобиля

По словам Булименко, нарушение установленной законодательством процедуры принудительного отчуждения имущества в условиях военного положения не только дает владельцу имущества право защитить свое право собственности в судебном порядке, а может повлечь уголовную ответственность лиц, совершивших незаконное принудительное отчуждение имущества.