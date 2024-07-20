Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят: на какой срок
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят. Вероятно, их срок продлят по меньшей мере до 9 ноября 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
Как отметил парламентарий, ожидается, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и общей мобилизации.
По словам нардепа, голосование в парламентском комитете и Раде состоится на следующей неделе, вероятно, 22-25 июля. Таким образом и военное положение, и мобилизацию могут продлить на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года.
Это будет уже 12 голосований Верховной Рады за продление военного положения и мобилизации.
Военное положение и мобилизация
Напомним, что в первый день полномасштабного вторжения Украина ввела военное положение по всей территории страны. Также была объявлена всеобщая мобилизация.
Военное положение - это особый правовой режим, который необходим органам власти и военным для более широких полномочий для защиты страны от врага. Мобилизация направлена на набор военнообязанных в Силы обороны.
В мае 2024 года военное положение и мобилизацию продлили на 90 дней - до 11 августа 2024 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.