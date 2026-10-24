Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата

Военное положение и мобилизацию в Украину на следующей неделе снова продлят еще на 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Как ожидается, в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в Раду предложения по продлению военного положения и мобилизации на 90 дней - с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.
"В понедельник, 26 октября, будет голосование в Раде", - сообщил нардеп, отметив, что это продолжение будет уже 21-м.
В Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации, срок которых продлевают каждые 90 дней. Действующий период, принятый летом, завершается 31 октября 2026 года.
Процедура продления
Продолжение действия особого правового режима и мобилизационных мер происходит по четко определенной законодательной процедуре:
Инициатива президента: глава государства издает два отдельных указа - о продлении срока действия военного положения и о продлении общей мобилизации.
Утверждение парламентом: Документы представляются на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Вступление в силу: Народные депутаты голосуют за утверждение президентских указов, после чего обновленные сроки официально вступают в силу.
Предыстория
Последнее решение о продлении было принято в июле 2026 года. Тогда президент Украины подписал соответствующие указы:
№ 596/2026 - о продолжении действия военного положения;
№597/2026 - о продлении сроков проведения общей мобилизации.
Оба документа предусматривали продление правового режима на 90 суток - до 31 октября 2026 года.