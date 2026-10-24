Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжат: какая новая дата

Как ожидается, в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в Раду предложения по продлению военного положения и мобилизации на 90 дней - с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

"В понедельник, 26 октября, будет голосование в Раде", - сообщил нардеп, отметив, что это продолжение будет уже 21-м.

В Украине истекает очередной срок военного положения и мобилизации: как работает процедура продления

В Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации, срок которых продлевают каждые 90 дней. Действующий период, принятый летом, завершается 31 октября 2026 года.

Процедура продления

Продолжение действия особого правового режима и мобилизационных мер происходит по четко определенной законодательной процедуре:

Инициатива президента: глава государства издает два отдельных указа - о продлении срока действия военного положения и о продлении общей мобилизации.

Утверждение парламентом: Документы представляются на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Вступление в силу: Народные депутаты голосуют за утверждение президентских указов, после чего обновленные сроки официально вступают в силу.

Предыстория

Последнее решение о продлении было принято в июле 2026 года. Тогда президент Украины подписал соответствующие указы:

№ 596/2026 - о продолжении действия военного положения;

№597/2026 - о продлении сроков проведения общей мобилизации.

Оба документа предусматривали продление правового режима на 90 суток - до 31 октября 2026 года.