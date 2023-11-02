Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят: на какой срок на этот раз

С началом полномасштабного вторжения в Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Пока они действуют до 15 ноября, но этот правовой режим может быть продлен.
До какого числа могут быть продлены военное положение и общая мобилизация - читайте в материале РБК-Украина ниже.
С началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевали уже неоднократно:
В частности, Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:
Впрочем, появилась информация, что в Украине действие этого правового режима хотят снова продлить. Уже в девятый раз.
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Голосование запланировано на следующую неделю.
По его словам, скорее всего, это "будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024 года. То есть снова на 90 дней".
Военное положение в Украине было введено из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.
Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.
В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.
В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.
Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для осуществления профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье The Economist написал о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.
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