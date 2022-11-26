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Военные преступления в Украине станут главной темой встречи министров юстиции G7

Фото: на встрече министров юстиции G7 будут обсуждать военные преступления России в Украине (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министры юстиции G7 встретятся 28 ноября в Берлине, чтобы обсудить мероприятия, которые позволят более эффективно расследовать военные преступления Российской Федерации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Федерального министерства юстиции Германии.

Встреча министров юстиции "Большой семерки" - Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США - состоится впервые.

"Прежде всего, мы будем говорить об ужасных военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины, они должны быть раскрыты, а виновные - наказаны", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Недавно РБК-Украина сообщало, что председательствующая в G7 Германия планирует в ближайшее время инициировать встречу министров иностранных дел для обсуждения дальнейшей поддержки энергосистемы Украины во время массированных обстрелов России.

В начале ноября министры иностранных дел G7 выступили с поддержкой Украины и заявили, что будут помогать столько, сколько потребуется.

Напомним, что страны G7 согласились с необходимостью механизма координации, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру.

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