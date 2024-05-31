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Военные цели РФ должны уничтожаться любым оружием, - Ермак

Пятница 31 мая 2024 10:55
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Военные цели РФ должны уничтожаться любым оружием, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Российские войска сегодня ночью, 31 мая, нанесли очередной удар по жилой застройке Харькова. Военные цели россиян должны быть уничтожены любым оружием.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Харьков. Постоянный террор россиян. Военные цели на территории РФ, представляющие угрозу Украине, должны уничтожаться любым оружием", - отметил руководитель Офиса президента Украины.

Ермак также опубликовал фото с места ночного удара россиян, на котором заметно попадание в один из подъездов многоэтажки и фактически разрушен многоквартирный дом.

Военные цели РФ должны уничтожаться любым оружием, - Ермак

Что известно о ночной атаке россиян 31 мая

В эту ночь россияне атаковали Харьков, выпустив пять зенитных ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ.

Кроме того,кафиры выпустили четыре дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили его в Киевской, Запорожской, Днепропетровской областях.

Также враг атаковал Киев крылатой ракетой "Искандер-К", ее уничтожили. Однако обломки сбитой ракеты упали в столице. Возник пожар, повреждены СТО, автомойка, автомобили и склад. В Голосеевском районе Киева в результате атаки уничтожена трансформаторная подстанция.

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Андрей Ермак Харьков
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