Воєнна політика Кремля може спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі, - Таран

Він відзначив, що Росія створила у власних інтересах конфлікт у Придністров'ї та інші заморожені конфлікти на пострадянському просторі.

Крім того, Москва нарощує наступальні угрупування військ, розгортає нову ракетну зброю та проводять масштабні військові навчання на західних кордонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

"Така воєнна політика Кремля загрожує нацбезпеці України та інших держав Балтійського та Чорноморського регіону і вона може призвести до подальшої ескалації збройної агресії проти України та спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі", - сказав Таран.