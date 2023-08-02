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Военком на Закарпатье получил подозрение. Он заставлял солдат строить ему дом

Фото: ГБР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему поместье. Правоохранители объявили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье, который родился и учился на территории РФ, заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему поместье.

"С начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки солдаты вместо службы проводили строительные работы на его поместье", - говорится в сообщении.

Правоохранители во время обысков обнаружили атрибутику России и СССР

В ГБР сообщили, что 1 августа 2023 года на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете фигуранта был проведен ряд обысков. На стройке были обнаружены трое солдат, которые выполняли строительные работы. Они уже дают показания следствию.

"Также во время обысков было изъято 3,5 тысячи долларов, атрибутику Российской Федерации (монеты, документы о получении образования в РФ), одежда с эмблемами СССР и России, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и даже георгиевская лента", - пояснили в ГБР.

Фото: Обыски и объявление подозрения (dbr.gov.ua)

Начальнику одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине проводят массовую проверку военкоматов после того, как у начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова обнаружили дорогое имущество в Испании, а также люксовые автомобили.

Он пытался скрыться от правоохранителей, но его удалось задержать. Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время начальника Ровенского областного ТЦК Сергея Луцюка задержали, поскольку он причастен к избиению подчиненного.

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