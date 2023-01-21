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Водят Путина за нос. В ГУР рассказали, существует ли угроза со стороны Беларуси

Фото: Владимир Путин, российский диктатор и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Пока угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Александр Лукашенко водит российского диктатора Владимира Путина за нос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя пресс-службы Главного разведывательного управления Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По словам Юсова, слухи о якобы вторжении Беларуси, являются лишь частью психологической операции России. ГУР все известно о белорусском диктаторе и режиме в стране, в том числе и о количестве ударной группировки, готовности сил средств и других моментах, которые позволяют утверждать об отсутствии угрозы.

В то же время даже если бы ситуация изменилась - Украина готова и отработала все возможные сценарии.

"В интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова (Сергей Лавров, глава МИД России, - ред.), рассказывал как любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальных действий", - добавил Юсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аналитики ISW допускают новое наступление в Украину с территории Беларуси, которое может начаться осенью.

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